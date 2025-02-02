  • 2 Февраля, 19:54
  • BAIGENEWS

Вагон грузового поезда из Узбекистана сошёл с рельсов в Караганде

Жертв и пострадавших нет.

Сегодня, 19:24
АВТОР
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иллюстрация РЖД Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: иллюстрация РЖД

Железнодорожное ЧП произошло на станции Караганда — Сортировочная: с рельсов сошёл грузовой вагон, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "КТЖ", инцидент произошёл  1 февраля в 15:30 произошел сход одного вагона грузового поезда. 

"Предварительная причина — излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана. 
Жертв и пострадавших нет", — прокомментировали в КТЖ.

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