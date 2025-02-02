Железнодорожное ЧП произошло на станции Караганда — Сортировочная: с рельсов сошёл грузовой вагон, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "КТЖ", инцидент произошёл 1 февраля в 15:30 произошел сход одного вагона грузового поезда.