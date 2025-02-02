Вагон грузового поезда из Узбекистана сошёл с рельсов в Караганде
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня, 19:24
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Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
89Фото: иллюстрация РЖД
Железнодорожное ЧП произошло на станции Караганда — Сортировочная: с рельсов сошёл грузовой вагон, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АО "КТЖ", инцидент произошёл 1 февраля в 15:30 произошел сход одного вагона грузового поезда.
"Предварительная причина — излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.
Жертв и пострадавших нет", — прокомментировали в КТЖ.
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