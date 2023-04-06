В зоопарке Шымкента маленькая девочка разбила стеклянный вольер, в котором находились обезьяны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в зоопарке, инцидент произошёл 4 апреля в 17:40. Семья, посетившая зоопарк, проигнорировала предупреждения, написанные на табличках.

Маленькая девочка разбила стекло экспозиционного вольера, в котором содержатся приматы (обезьяны), несколько раз ударив его камнем, который она принесла с территории парка. Родители, увидев случившееся, спешно покинули зоопарк.

"В настоящее время вопрос по этому делу остаётся открытым. Если кто-то узнает людей на этом видео, просим вас обратиться в администрацию зоопарка! В случае отказа обращения (по собственному желанию) по данному вопросу, зоопарк вынужден будет обратиться в департамент полиции города Шымкент", - отметили в зоопарке.