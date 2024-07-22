В зоне схода лавин и селей находятся почти 5 тыс строений в Алматы

В Алматы провели анализ по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах. Установлены системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Установлена практика "двойных" стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. Почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения.

"Причиной послужило несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и в целом пробелы в законодательстве. Отсутствовало нормативное закрепление таких элементарных понятий, как "садовый дом", "усадебная застройка", "мансарда". Генеральный план Алматы утратил свою актуальность ещё в 2011 году. Все эти недостатки позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам – строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы", - говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции

за 2023 год.

Также выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для госнужд по необоснованно высокой цене.

Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка 4,7 миллиарда тенге.

Допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах.

"По информации МЧС, в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около пяти тысяч строений, что несёт угрозу безопасности более 29 тысячам жителей. По инициативе Агентства в рекреационную зону возвращено 229,1 гектара земель. Установлен запрет на дальнейшее строительство

в шести микрорайонах Алматы", - уточнили в Антикоре.

По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций.

3 мая 2023 года утверждён новый Генплан Алматы, где учтены территории, подверженные чрезвычайным ситуациям природного характера. Теперь отвод земель и застройка в пределах границ объектов будут осуществляться с обязательным проведением изыскательских работ, что позволит обеспечить соблюдение законодательства в сфере чрезвычайных ситуаций и безопасность населения при строительстве.

В должностные инструкции архитекторов введена ответственность за невыполнение сверки снимков участков с Генпланом, проектом детальной планировки и схемой функционального зонирования.

По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу.

Иле-Алатауским национальным парком проводятся работы по разработке естественно-научных и технико-экономических обоснований для установления охранной зоны парка. По их результатам акиматом впервые будет принято постановление об установлении такой зоны. Это позволит ограничить негативное воздействие на особо охраняемую природную территорию.

На рассмотрение в мажилис внесено четыре законопроекта, которые предусматривают усиление ответственности органов государственного архитектурно-строительного контроля, внедрение контроля строительства через ИС "е-Qurylys", согласование градостроительных проектов с МЧС и недопущение срезки горных массивов, а также регламентацию понятий "таунхаус", "индивидуальный жилой дом" и "многоквартирный жилой дом".