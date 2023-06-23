В зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа обнаружены обломки

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Дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) обнаружил обломки в зоне поиска батискафа "Титан", который пропал несколько дней назад в Атлантике во время экспедиции к затонувшему "Титанику", сообщает в четверг береговая охрана США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Интерфакс.

"ROV обнаружил обломки в зоне поиска недалеко от "Титаника". Эксперты единого командования оценивают информацию", - говорится в твиттере береговой охраны.

При этом отмечается, что специалисты пока не знают, являются ли найденные обломки фрагментами "Титана".

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан". К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.