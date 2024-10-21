В ЗКО заблокировали рекламирующие наркотики чаты

Сотрудниками прокуратуры Западно-Казахстанской области в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные неизвестным лицом с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Для установления лиц, совершающих указанные уголовные нарушения, сотрудниками прокуратуры области начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров", которое для дальнейшего расследования передано в органы полиции. В результате были заблокированы три чата с прямой рекламой наркотиков, виновные лица устанавливаются", - говорится в сообщении прокуроров.

Работа в данном направлении продолжается.