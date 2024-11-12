В ЗКО сотни человек переехали из городов в сёла

В Западно-Казахстанской области стартовала региональная инициатива "Қаладан ауылға!", в рамках которой 402 человека переехали в сельскую местность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Проект направлен на снижение оттока и стимулирование прибытия жителей в сельскую местность, ликвидацию дефицита трудовых ресурсов, обеспечение устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса, увеличение количества субьектов МСБ", - сказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК.

Отмечено, что в текущем году по проекту определены 57 сельских населенных пунктов для переселения жителей. С начала года в сельскую местность переехало 78 семей - это 402 человек.