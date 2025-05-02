В ЗКО ребёнок погиб после попытки достать мяч с крыши подстанции
В Уральске скончался мальчик, получивший ожоги 95% тела от удара током.
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Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщило о трагическом происшествии с участием ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
Вечером 30 апреля 2025 года в 19:40 в Областную детскую многопрофильную больницу Уральска был экстренно доставлен 9-летний мальчик с ожогами IV степени, охватывающими почти всё тело — 95–96% поверхности.
Мальчик получил смертельные травмы после удара электрическим током. Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл возле дома №82 на улице Исатая-Махамбета. Ребёнок пытался достать застрявший мяч, забравшись на крышу электроподстанции. Там он получил мощный разряд.
Сразу после поступления в больницу мальчик был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, врачами были проведены все возможные реанимационные мероприятия, а также ампутации конечностей. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось — ребёнок скончался 1 мая в 23:25.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в официальном сообщении Управления здравоохранения ЗКО.
Ранее тяжелобольного ребёнка доставили на вертолёте в Кызылорду.
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