В Западно-Казахстанской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к уголовной ответственности с начала года привлечено 39 человек, передаёт BaigeNews.kz. Один из таких случаев недавно завершился приговором в Сырымском районном суде.

Подсудимый, ранее уже наказанный за аналогичное правонарушение 15 сутками ареста и семилетним лишением водительских прав, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Его действия квалифицированы по статье 346 части 1 Уголовного кодекса РК - повторное управление транспортом в состоянии опьянения лицом, лишённым права вождения.

Суд, учитывая рецидив и мнение стороны гособвинения, приговорил нарушителя к одному году лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Прокуратура Западно-Казахстанской области напоминает: за подобные действия законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и пожизненный запрет на вождение.