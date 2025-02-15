  • 16 Февраля, 01:05
  • BAIGENEWS

В ЗКО пустили воду через дорогу для предупреждения паводка

Движение транспорта не приостановлено.

Вчера, 23:32
АВТОР
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ibirzha.kz Вчера, 23:32
Вчера, 23:32
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Фото: ibirzha.kz

В Каратобинском районе ЗКО близ села Каратобе на автодороге местного значения Каратобе-Каракамыс проводится пропуск воды через старое русло и переливное дорожное полотно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это делается в рамках противопаводковых мероприятий по согласованию с руководством области. 

"Данное мероприятие проводится в целях заблаговременного пропуска воды в русле. Движение транспорта не приостановлено, проезд осуществляется. Угрозы населённым пунктам нет. Организовано дежурство силами МИО. Данное мероприятие под контролем МЧС", – сообщили в МЧС.

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