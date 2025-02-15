В ЗКО пустили воду через дорогу для предупреждения паводка
Движение транспорта не приостановлено.
Вчера, 23:32
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Вчера, 23:32Вчера, 23:32
166Фото: ibirzha.kz
В Каратобинском районе ЗКО близ села Каратобе на автодороге местного значения Каратобе-Каракамыс проводится пропуск воды через старое русло и переливное дорожное полотно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Это делается в рамках противопаводковых мероприятий по согласованию с руководством области.
"Данное мероприятие проводится в целях заблаговременного пропуска воды в русле. Движение транспорта не приостановлено, проезд осуществляется. Угрозы населённым пунктам нет. Организовано дежурство силами МИО. Данное мероприятие под контролем МЧС", – сообщили в МЧС.