В Каратобинском районе ЗКО близ села Каратобе на автодороге местного значения Каратобе-Каракамыс проводится пропуск воды через старое русло и переливное дорожное полотно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это делается в рамках противопаводковых мероприятий по согласованию с руководством области.