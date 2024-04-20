В ЗКО прибыли дополнительные силы из 14 регионов страны

В ЗКО ситуация сложная. В регионе 20 дней назад был объявлен режим ЧС. В Уральске и четырёх районах области сохраняется угроза подтопления, передаёт BaigeNews.kz.

Опасность от талой воды спала. Однако уровень воды в реке Жайык растет. За последние сутки уровень воды поднялся до 34 см. Об этом сообщил официальный представитель ДЧС Западно-Казахстанской области Нуржан Толеуш на брифинге в СЦК.

"Уровень р.Жайык составляет 8 м 24 см. А его критическая отметка - 8 м 50 см. Мы достигли опасного рубежа. Поэтому по области интенсивно идут работы по укреплению берегов р.Жайык, укладке дамб, подготовке мешкотар, их укладке. Из 14 регионов прибыли дополнительные силы. Во всех работах задействовано 10 519 человек, 1784 единицы техники, 212 водооткачивающих средств, 4 воздушных судна", — сказал спикер.

Предполагается, что 24-25 апреля вода достигнет пика в реке Шаган. 9 районов области остаются без дорожно-транспортного сообщения. За последние сутки эвакуировано 38 человек. Студенты школ и колледжей учатся удаленно. Общежития переданы под эвакуационные пункты.

Напомним, всего по данным МЧС в эвакопунктах страны находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей. 21494 человека уже вернулись домой.