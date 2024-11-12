В ЗКО пострадавшие от паводков получили почти 2 тысячи квартир и более 800 новых домов

В Западно-Казахстанской области было приобретено 1 939 квартир и построено 889 новых жилых домов для пострадавших от паводков в текущем году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В результате паводка в Западно-Казахстанской области было подтоплено около двух тысяч жилых домов и около 15 тысяч дачных участков.

"Благодаря своевременно принятым мерам 9 994 семьям выплачена единовременная социальная помощь на сумму 3,6 млрд тенге. Кроме того, более 10 тысячам семей оказана материальная помощь на сумму 3,7 млрд тенге. Для проведения работ по восстановлению жилья произведен ремонт на сумму 4,3 млрд тенге. Всего было приобретено 1 939 квартир и построено 889 новых жилых домов. За счет благотворительных фондов 69 семей получили новое жилье", - сказал аким области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК.

Ранее аким рассказал о привлечённых в регион инвестициях.