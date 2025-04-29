Жителей села Петрово, расположенного близ месторождения Рожковское в ЗКО, переселят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Село расположено в районе Байтерек в 80 километрах от Уральска. На Рожковском месторождении добывают нефть и газ. Местные жители говорят, что месторождение негативно влияет на экологию. Аким района Байтерек Марат Тогжанов отметил, что село не входит в санитарную зону месторождения, но было принято решение выселить сельчан по их собственному желанию.

"Переселение начнётся только после того, как мы найдём на это деньги. В Петрово проживают 16 семей. Одна из них многодетная. Для их выселения необходимо построить дома в селе Январцево. Сейчас решается вопрос, на какой земле начнётся строительство. На это потребуется 300-350 миллионов тенге. Сельчане сами выступили с предложением о переселении. На сегодняшний день в селе есть начальная школа", – пояснил Марат Тогжанов.

По его слова, они будут обращаться за финансовой помощью в областной акимат.

Напомним, в ЗКО переселили в Аксай жителей села Березовка, расположенного близ месторождения Карачаганак. В 2014 году там массово падали в обморок дети и взрослые. Местные жители заявляли, что это является следствием отравления.

Напомним, что в ЗКО в связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского месторождения переселили жителей двух сел, попадающих в эту зону, – Березовки и Бестау. C 1 января 2018 года на территории этих населенных пунктов проживание запрещено. Там снесли дома и демонтировали инженерные коммуникации. Для переселившихся в селе Аралтал было построено 100 жилых домов и два 153-квартирных девятиэтажных дома в Аксае.

Крупное газоконденсатное месторождение Рожковское в ЗКО ввели в промышленную эксплуатацию в конце 2023 года. До 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата.