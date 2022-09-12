В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду

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Жительница Западно-Казахстанской области создала финансовую пирамиду и убедила зайти в неё 153 вкладчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Средства женщина привлекала на розыгрыш мебели.

"Департаментом АФМ по ЗКО завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств от физических лиц, путём розыгрыша мебели в онлайн проекте "Мебельный проект-Нур" с обязательным условием привлечения новых вкладчиков. Следствием установлены 153 гражданина, которым причинён имущественный ущерб на сумму более 7,5 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

Суд признал организатора пирамиды виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет.

Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ.