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В ЗКО осудили бухгалтера-лудомана

Сегодня, 11:56
АВТОР
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advgazeta.ru Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: advgazeta.ru

В Западно-Казахстанской области приговором Каратобинского районного суда бухгалтер государственного учреждения осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Установлено, что бухгалтер данного госучреждения, используя ЭЦП-ключ руководителя, незаконно перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге. По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.189 Уголовного кодекса (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере). Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге", - говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно показаниям подсудимого в суде похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры.

Приговор не вступил в законную силу.

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