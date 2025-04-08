В ЗКО легковушка протаранила грузовой поезд на переезде
Автомобиль врезался в поезд в Западно-Казахстанской области.
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Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 апреля в 15:20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан-Пепел.
По данным полиции, водитель автомобиля марки Kia выехал на железнодорожные пути и допустил столкновение с грузовым составом. Удар пришёлся в переднюю часть машины. К счастью, обошлось без пострадавших.
В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной ситуации).
Кроме того, представление было внесено и в адрес АО "КТЖ" — за не обеспечение должного уровня безопасности на переезде во время прохода поезда.
Ранее поезд столкнулся с легковушкой на юге Казахстана по вине водителя.