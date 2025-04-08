Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 апреля в 15:20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан-Пепел.

По данным полиции, водитель автомобиля марки Kia выехал на железнодорожные пути и допустил столкновение с грузовым составом. Удар пришёлся в переднюю часть машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной ситуации).

Кроме того, представление было внесено и в адрес АО "КТЖ" — за не обеспечение должного уровня безопасности на переезде во время прохода поезда.

Ранее поезд столкнулся с легковушкой на юге Казахстана по вине водителя.