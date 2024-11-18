В ЗКО бывший полицейский насмерть забил человека
Его уже водворили в ИВС.
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Бывший сотрудник полиции в Западно-Казахстанской области до смерти забил мужчину. Сообщается, что он ранее мог служить в СОБР, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом полиции ЗКО задержан подозреваемый в нанесении мужчине тяжких телесных повреждений в п. Таскала, в результате чего он скончался в медицинском учреждении", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.
Выясилось, что инцидент произошел в результате словесного конфликта.
"Задержанный является бывшим сотрудником полиции, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование", - сообщили в областном ДП.
Ранее сообщалось, что жителя СКО подозревают в жестоком убийстве матери.
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