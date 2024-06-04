В ЗКО автомобили должников отправят на аукцион
Сегодня, 07:34
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Сегодня, 07:34Сегодня, 07:34
120Фото: baigenews.kz/иллюстративное
Пока машины стоят на штрафстоянке. Их отправят на аукцион, в случае если владельцы не оплатят долги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
По информации департамента юстиции по ЗКО, с 28 по 31 мая в области провели оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер".
"Судебные исполнители с сотрудниками полиции задержали восемь автомобилей, из которых пятеро погасили задолженность на месте. Три авто водворили на штрафную стоянку. Общая сумма долга составляет более девяти миллионов тенге. Судебные исполнители реализуют арестованное имущество на аукционе, если они не погасят свои долги", — пояснили в ведомстве.
Всего в рамках ОПМ установили 19 должников, которые оплатили свои долги на месте.
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