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Полицейский с супругой и ещё два человека погибли в жуткой аварии в ЗКО

Сегодня, 14:48
АВТОР
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osnmedia.ru Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Фото: osnmedia.ru

В страшной аварии в ЗКО погибли четыре человека, ещё трое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, трагедия произошла на автодороге Чапаево—Жалпактал—Казталовка, вблизи посёлка Жалпактал Казталовского района.

"Водитель автомашины "ГАЗ-3102" не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине "КамАЗ". В результате ДТП четыре человека погибли и ещё троих госпитализировали в больницу, из них двое детей", — пояснили в ведомстве.

По факту ведётся досудебное расследование.  

В ведомстве отметили, что в ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами "ГАЗ-3102".  

Погибший был первым заместителем начальника отдела полиции Каратобинского района.

Также есть информация, ято в аварии также погибли друзья полицейского, тоже супружеская пара, у которых остались семеро детей. У самого же погибшего замначальника РОВД остались четверо детей.

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