Полицейский с супругой и ещё два человека погибли в жуткой аварии в ЗКО

В страшной аварии в ЗКО погибли четыре человека, ещё трое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, трагедия произошла на автодороге Чапаево—Жалпактал—Казталовка, вблизи посёлка Жалпактал Казталовского района.

"Водитель автомашины "ГАЗ-3102" не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине "КамАЗ". В результате ДТП четыре человека погибли и ещё троих госпитализировали в больницу, из них двое детей", — пояснили в ведомстве.

По факту ведётся досудебное расследование.

В ведомстве отметили, что в ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами "ГАЗ-3102".

Погибший был первым заместителем начальника отдела полиции Каратобинского района.

Также есть информация, ято в аварии также погибли друзья полицейского, тоже супружеская пара, у которых остались семеро детей. У самого же погибшего замначальника РОВД остались четверо детей.