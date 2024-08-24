Полицейский с супругой и ещё два человека погибли в жуткой аварии в ЗКО
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В страшной аварии в ЗКО погибли четыре человека, ещё трое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, трагедия произошла на автодороге Чапаево—Жалпактал—Казталовка, вблизи посёлка Жалпактал Казталовского района.
"Водитель автомашины "ГАЗ-3102" не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине "КамАЗ". В результате ДТП четыре человека погибли и ещё троих госпитализировали в больницу, из них двое детей", — пояснили в ведомстве.
По факту ведётся досудебное расследование.
В ведомстве отметили, что в ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами "ГАЗ-3102".
Погибший был первым заместителем начальника отдела полиции Каратобинского района.
Также есть информация, ято в аварии также погибли друзья полицейского, тоже супружеская пара, у которых остались семеро детей. У самого же погибшего замначальника РОВД остались четверо детей.
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