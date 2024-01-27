  • 27 Января, 20:01
  • BAIGENEWS

В жуткой аварии в Жетысу погибли три человека

Сегодня, 18:39
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
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Фото: скриншот с видео

Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в области Жетысу. В дорожной аварии погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", —  сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

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