В жуткой аварии в Жетысу погибли три человека
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
146Фото: скриншот с видео
Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в области Жетысу. В дорожной аварии погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz.
"Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", — сообщили в департаменте полиции области Жетысу.
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