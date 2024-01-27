В жуткой аварии в Жетысу погибли три человека

Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в области Жетысу. В дорожной аварии погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", — сообщили в департаменте полиции области Жетысу.