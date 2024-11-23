В жуткий нокаут с одного удара отправили казахстанского тяжеловеса
Для обоих бойцов это был дебют в профи-ММА
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
182Фото: скриншот с видео
На турнире по смешанным единоборствам Naiza 69 в Алматы состоялся бой между казахстанским файтером Дамиром Русиновым и россиянином Бейбулатом Исаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Для обоих бойцов это был дебют в профи-ММА. Поединок прошел в тяжелом весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала досрочная победа Исаева в первом раунде: он нанес мощный хайкик, после которого Русинов оказался в тяжелом нокауте. Видео нокаута можно посмотреть ниже.
Таким образом, Бейбулат Исаев начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах с яркой победы нокаутом, а Дамир Русинов дебютировал с поражения.
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