В жуткий нокаут с одного удара отправили казахстанского тяжеловеса

На турнире по смешанным единоборствам Naiza 69 в Алматы состоялся бой между казахстанским файтером Дамиром Русиновым и россиянином Бейбулатом Исаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Для обоих бойцов это был дебют в профи-ММА. Поединок прошел в тяжелом весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала досрочная победа Исаева в первом раунде: он нанес мощный хайкик, после которого Русинов оказался в тяжелом нокауте. Видео нокаута можно посмотреть ниже.

Таким образом, Бейбулат Исаев начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах с яркой победы нокаутом, а Дамир Русинов дебютировал с поражения.