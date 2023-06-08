Фото: скриншот с видео

В жилом доме Жанаозена между этажами провалился пол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Видео провалившегося пола между двумя этажами в доме Жанаозена появилось в Сети.

"Сообщение о том, что в пятиэтажном многоквартирном доме произошло частичное обрушение пола между первым и вторым этажами, поступило вчера, 5 июня. Происшествие имело место быть в третьем микрорайоне в 12 доме города Жанаозен. В результате жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

В городской жилищной инспекции Жанаозена сообщили, что один из владельцев квартиры в доме, где произошло обрушение пола, осуществил незаконную перестройку. Указывается, что здание построено в 1977 году. Дом галерейного типа и состоит из 100 квартир. В доме не проводили ремонтные работы. Дом обслуживает КСК "Бірлестік".

"В ходе мониторинга выяснилось, что 80 процентов квартир в этом доме сдают в аренду. Оплачивают коммунальные услуги только 25 процентов проживающих. Примерно в 17:00 произошло частичное обрушение пола. На месте происшествия запланированы восстановительные работы", - сообщили в жилищной инспекции.