В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам

В рамках реализации поручений Главы государства защита бизнеса от незаконного вмешательства со стороны госсорганов находится на постоянном контроле Антикоррупционной службы. Благодаря своевременным мерам в рамках проекта "Бизнеске жол", удалось установить положительную практику расчёта тарифов на коммунальные услуги для субъектов бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Так, в городе Жезказган предприниматель выиграл конкурс на обеспечение питания в школе. В рамках заключенного договора, ему предоставили в аренду помещение и оборудование столовой. Согласно условиям договора, оплата за коммунальные услуги производилась собственнику помещения – государственному органу. Однако это приводило к значительным необоснованным расходам для предпринимателя, поскольку тариф для бизнеса составляет 12,55 тенге, а для государственных учреждений – 71,47 тенге, что в 5,6 раза больше", - рассказали в Антикоре.

Для защиты интересов бизнеса, по рекомендации Антикоррупционной службы в школах №8 и 11 г. Жезказган добились изменений в условиях договора.

"Теперь оплата за электроэнергию производится напрямую поставщикам электроэнергии, согласно показаниям счётчика, установленного предпринимателем, а за тепловую энергию – исходя из площади помещения. Эти меры позволили одному предпринимателю сэкономить более 1 млн тенге в год", - добавили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.