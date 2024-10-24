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В Жезказган из Астаны один из авиаперевозчиков теперь будет летать ежедневно

Сегодня, 13:56
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Фото: pixabay.com

Стало известно, что авиакомпания QAZAQ AIR с 27 октября запускает ежедневные регулярные рейсы из Астаны в Жезказган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В ведомстве представили следующее расписание:

  • по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям: IQ 389 Астана (07:35) – Жезказган (09:10); IQ 390 Жезказган 13:50) – Астана (14:45);
  • по вторникам, четвергам и субботам: IQ 389 Астана (07:35) – Жезказган (09:00); IQ 390 Жезказган (09:40) – Астана (11:00).

"Жителям Жезказгана через Астану предусмотрены удобные стыковочные рейсы в Петропавловск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Костанай, Кызылорду и Алмату", ― отмечено в сообщении.

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