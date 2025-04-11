  • 11 Апреля, 15:21
  • BAIGENEWS

В Жетысу предотвратили химическую катастрофу на рыбзаводе

Пожар в селе Булакты: 200 человек эвакуированы, аммиак — в безопасности.

Сегодня, 14:16
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
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Фото: Кадр видео

10 апреля в селе Булакты Алакольского района области Жетысу произошёл пожар на территории рыбоперерабатывающего завода. Огонь охватил склад по приёму сырья и морозильную камеру, общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz

Самой серьёзной угрозой стала возможность распространения пламени на цистерны с аммиаком, расположенные на территории предприятия. Однако благодаря профессионализму и оперативности спасателей, огонь был локализован и цистерны не пострадали. Угроза утечки химически опасного вещества была снята полностью.

Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация 200 жителей из ближайших домов. Людей временно разместили в Доме культуры станции Бесколь. После ликвидации пожара все эвакуированные благополучно вернулись домой.

К ликвидации пожара и организации эвакуации были привлечены подразделения ЧС, местные исполнительные органы, полиция, военные и другие службы.

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