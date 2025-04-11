В Жетысу предотвратили химическую катастрофу на рыбзаводе
Пожар в селе Булакты: 200 человек эвакуированы, аммиак — в безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 апреля в селе Булакты Алакольского района области Жетысу произошёл пожар на территории рыбоперерабатывающего завода. Огонь охватил склад по приёму сырья и морозильную камеру, общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.
Самой серьёзной угрозой стала возможность распространения пламени на цистерны с аммиаком, расположенные на территории предприятия. Однако благодаря профессионализму и оперативности спасателей, огонь был локализован и цистерны не пострадали. Угроза утечки химически опасного вещества была снята полностью.
Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация 200 жителей из ближайших домов. Людей временно разместили в Доме культуры станции Бесколь. После ликвидации пожара все эвакуированные благополучно вернулись домой.
К ликвидации пожара и организации эвакуации были привлечены подразделения ЧС, местные исполнительные органы, полиция, военные и другие службы.
Самое читаемое
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Дженнифер Лопес выступит в Астане: известны цены на билеты
- Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане
- Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае
- Мужчины напали на 9-летнего мальчика в Алматинской области