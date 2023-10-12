В Жетысу откроется филиал университета Италии

Жетысуский университет подписал меморандум с политехническим университетом Марке (Италия) об открытии филиала европейского вуза в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Делегация Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова во главе с председателем правления-ректором Куатом Баймырзаевым посетила итальянский вуз.

На встрече руководители учебных заведений договорились о реализации двудипломной образовательной программы, разработке совместных научных исследований, обмене профессорско-преподавательским составом и студентами по академической мобильности, а также открытии филиала итальянского университета в Жетысу.

"Политехнический университет Марке – один из лучших университетов по подготовке специалистов в области биомедицины, социальных наук и менеджмента. Мы рады сотрудничать с вами. Уверен, что мы внесем вклад в развитие образования двух стран", – отметила ректор Gian Luca Gregori.

Вуз является государственным некоммерческим учебным заведением, располагается в городе Анконе и входит в рейтинг QS.