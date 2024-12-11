Заместитель акима области Жетісу Диас Есдаулетов наградил победителей республиканской высшей лиги Jaidarman TOP, передаёт BaigeNews.kz.

В данном турнире, который проводится ежегодно, в 2024 году приняли участие 193 команды со всей страны, из которых 16 лучших команд соревновались в течение года в республиканской высшей лиге.

23 ноября 2024 года в финале игры Jaidarman TOP победу одержала команда Шапалақ. Таким образом, ребята стали первыми чемпионами от области Жетісу за 25 лет истории Жайдарман, что подняло имидж региона в республиканском масштабе.

Среди 6 команд-финалистов "Шапалақ" (Талдыкорган), "Қыздарский" (Семей), "Не хабар" (Жанаозен), "Эверест" (Алматы), "Талант" (Орал), "Жуалы" (Жамбыльская область) команда "Шапалақ" заняла 1-е место (50 000 000 тенге).

Капитан команды Шапалақ — Серикбай Орынбасар был признан лучшим игроком финала, продемонстрировав свои особые творческие навыки.

Во время церемонии награждения, поздравив победителей, заместитель акима области Диас Есдаулетов отметил успех команды:

"Я хорошо знаю историю команды Шапалақ. Она была основана в 2014 году и вот теперь вы стали первыми чемпионами от нашей области. Я верю, что ваш путь и опыт послужат примером для молодых команд региона, откроют новые возможности и проложат дорогу будущим чемпионам. Мы, акимат области Жетісу, всегда поддерживаем движение Жайдарман. Как вы знаете, регулярно проводятся областная лига, Кубок акима, фестиваль Алакөл алаулары, а также другие республиканские турниры. В будущем наше сотрудничество и количество совместных проектов будут только расти", — отметил Диас Есдаулетов.

Кроме того, члены команды Шапалақ — Серикбай Орынбасар, Жумабаев Мадияр и Кусаинов Али — были награждены благодарственными письмами от акима области Жетісу и денежными сертификатами на сумму 1 000 000 тенге.