В городе Жанаозен сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества, передаёт BaigeNews.kz.

Возле одно из домов в микрорайоне Коктем правоохранители остановили подозрительного гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили неизвестный белый порошок.

"Когда мы остановили подозреваемого он вел себя подозрительно. При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой", - отметил начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.

Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту проводится досудебное расследование.