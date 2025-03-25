В Жанаозене задержали мужчину с наркотиками
Гвардейцы задержали местного жителя.
Сегодня, 10:50
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Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
134Фото: pixabay.com
В городе Жанаозен сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества, передаёт BaigeNews.kz.
Возле одно из домов в микрорайоне Коктем правоохранители остановили подозрительного гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили неизвестный белый порошок.
"Когда мы остановили подозреваемого он вел себя подозрительно. При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой", - отметил начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.
Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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