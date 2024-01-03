Нефтяные качалки впервые изготовили в Жанаозене

Для проведения испытаний на месторождении Озен запущена двухцилиндровая установка, изготовленная в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазМунайГаз".

Сообщается, для проведения испытаний на месторождении Озен запущен двухцилиндровая установка, изготовленная в Жанаозене. Впервые на территории управления нефтегазодобычи №1 и №2 была установлена вибрационная установка типа Тм80-3-37 в количестве двух штук местного производства.

На мероприятии аким города Айбек Косуаков и генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай дали старт работе новой установки.

"ТОО "Testcom Caspian" в 2022 году предложило переработать, модернизировать и использовать в производстве старые вибрационные установки компании "Озенмунайгаз". Аким области Нурлан Ногаев поддержал инициативу местного предпринимателя и призвал к совместной работе. В результате в канун Нового года мы запускаем установку. Думаю результат этой работы мы увидим в ближайшее время", – сказал аким города.

Стоит отметить, что проект товарищества, которое обеспечивает работой 114 жителей Жанаозена, будет тестироваться не менее шести месяцев для оценки его эффективности.