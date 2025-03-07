В Жанаозене, в микрорайоне Шанырак, произошел пожар в строящейся мечети. В результате инцидента пострадал ребенок, который получил сильные ожоги, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети распространилось видео, на котором автор сообщает о возможных взрывах рядом с мечетью. Однако, как уточнили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, взрывов не было — произошел пожар в прихожей мечети.

"Произошло горение ковра на площади 40 квадратных метров. Площадь всего здания составляет 350 квадратных метров. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу №2. Пожар был ликвидирован в 18:10", — сообщили в ДЧС.

Медики сообщили, что ребенок, 2013 года рождения, получил термические ожоги. Ожоги затронули обе ушные раковины, лицо, шею, обе нижние конечности, поясницу и верхние дыхательные пути. Ожоговая поверхность составила 15-17%. Ребенок был госпитализирован с диагнозом ожоговый шок.

"Общее состояние ребенка оценивается как тяжелое. В настоящее время проводятся инфузионная и противошоковая терапия", — сообщили в городской больнице, добавив, что динамика состояния пока без улучшений.

Причина пожара в мечети в настоящее время устанавливается.