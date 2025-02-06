В Жанаозене хотят решить проблему дефицита питьевой воды
В скором времени в городе начнет работать опреснительный завод.
Сегодня, 18:01
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Сегодня, 18:01Сегодня, 18:01
87Фото: скриншот из видео
"КазМунайГаз" строит опреснительный завод морской воды в Кендерли Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Уже завершены основные строительные работы.
Как сообщается, объект мощностью 50 тыс. куб. в сутки решит проблему дефицита питьевой воды в городе Жанаозен и высвободит ресурсы магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" для развития промышленности региона.
В феврале-марте 2025 года завершатся морские работы по укладке водосбросных и водосборных трубопроводов.
В строительстве задействованы 350 человек и 60 единиц техники.
Ввод в эксплуатацию ожидается в мае текущего года.
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