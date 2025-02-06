"КазМунайГаз" строит опреснительный завод морской воды в Кендерли Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Уже завершены основные строительные работы.

Как сообщается, объект мощностью 50 тыс. куб. в сутки решит проблему дефицита питьевой воды в городе Жанаозен и высвободит ресурсы магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" для развития промышленности региона.

В феврале-марте 2025 года завершатся морские работы по укладке водосбросных и водосборных трубопроводов.

В строительстве задействованы 350 человек и 60 единиц техники.

Ввод в эксплуатацию ожидается в мае текущего года.