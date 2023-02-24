В Жамбылской области задержали жителя, помогавшего членам ОПГ "Коспаева" сбежать за границу

Фото: АФМ

В прокуратуре Жамбылской области сообщили о задержании лица, незаконно переправившего членов ОПГ "Коспаева" через государственную границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Напомним, что Агентством по финансовому мониторингу в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 - "Ррейдерство" и статье 262 УК РК - "Организация преступной группы и их участие в них" объявлены члены ОПГ "Коспаева" Шалин, Имашев и Коспаев.

По данным АФМ, они покинули Казахстан через госграницу на территории Жамбылской области.

10 ноября 2022 года сотрудники отдела полиции Кордайского района зарегистрировали уголовное дело по части 2 статье 394 УК РК - "Организация незаконной миграции".

11 ноября 2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа.

"В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод вышеуказанным лицам. Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Применяя насилие и угрозы, ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

За информацию об их местонахождении АФМ объявило вознаграждение.