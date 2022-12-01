В Жамбылской области разоблачили ОПГ наркоторговцев

Фото: polisia.kz

В Жамбылской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области в результате длительной оперативной разработки при координации прокуратуры области проведена масштабная спецоперация в отношении межэтнической организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом наркотического средства героин в особо крупном размере в Жамбылском регионе.

"30 ноября проведены одновременные задержания шести участников преступной группы. В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъяты один килограмм 280 граммов наркотического средства героин, а также наркотические средства гашиш, марихуана высушенная и синтетическое наркотическое средство", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.