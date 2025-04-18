В Жамбылской области наживались на "невидимых" воспитанниках
Расследование передано в руки антикоррупционной службы Жамбылской области.
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Прокуратура Кордайского района выявила вопиющий случай хищения бюджетных средств: более 45 миллионов тенге, предназначенных для финансирования детского сада, были незаконно присвоены руководством учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В течение двух лет деньги выделялись на подушевое финансирование - то есть на каждого воспитанника. Проблема в том, что часть этих детей существовали только на бумаге.
"По факту - пустые кроватки, а по документам - полная группа. Деньги капали стабильно, а в группе тишина и эхо", - отмечают в надзорном органе.
Факт хищения был официально зарегистрирован 11 марта 2025 года в Едином реестре досудебных расследований по статье 189 УК РК (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Расследование передано в руки антикоррупционной службы Жамбылской области. Остальная информация пока не подлежит разглашению — в интересах следствия.
Ранее мы сообщали, что в Актобе осудили двух участников схемы по хищению миллионов из бюджета.
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