Прокуратура Кордайского района выявила вопиющий случай хищения бюджетных средств: более 45 миллионов тенге, предназначенных для финансирования детского сада, были незаконно присвоены руководством учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В течение двух лет деньги выделялись на подушевое финансирование - то есть на каждого воспитанника. Проблема в том, что часть этих детей существовали только на бумаге.

"По факту - пустые кроватки, а по документам - полная группа. Деньги капали стабильно, а в группе тишина и эхо", - отмечают в надзорном органе.

Факт хищения был официально зарегистрирован 11 марта 2025 года в Едином реестре досудебных расследований по статье 189 УК РК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Расследование передано в руки антикоррупционной службы Жамбылской области. Остальная информация пока не подлежит разглашению — в интересах следствия.

Ранее мы сообщали, что в Актобе осудили двух участников схемы по хищению миллионов из бюджета.