В Жамбылской области проходит региональный Гражданский форум

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в пленарном заседании ХІ Гражданского форума Жамбылской области "Государство. Общество. Бизнес. Партнерство в построении Справедливого Казахстана", передает BaigeNews.kz.

В форуме приняли участие общественные активисты из городов Астаны, Алматы, Шымкента, также Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской областей.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 878 неправительственных организаций. Гражданский форум является главной диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы, формируются стратегические задачи для дальнейшего развития НПО и укрепления взаимодействия между гражданским сектором и властью.

Приветствуя участников, глава региона отметил, что форум станет отправной точкой к новому формату сотрудничества между местными исполнительными органами и неправительственным сектором.

- Объединение усилий неправительственных и некоммерческих организаций в рамках форума является одним из важнейших механизмов реализации концепции "Слышащее государство".

В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул, что необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения.

Неправительственный сектор вносит свой вклад в укрепление принципов демократии, решение социальных проблем. Не сомневаюсь, что мы будем и дальше совместно работать на благо жителей нашего региона, - обратился к участникам Ербол Карашукеев.

В своем выступлении исполняющий обязанности вице-министра культуры и информации РК Данияр Кадыров заверил участников форума, что государство всегда будет поддерживать социальные инициативы.

Выступили также президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель общественного объединения "SHEBER SHANYRAQ" Анар Бексултанова, председатель объединения юридических лиц "Гражданский альянс Жамбылской области" Исламбек Дастан.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Волонтеры, лидеры и представители общественных объединений отмечены нагрудным знаком "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", Почетными грамотами, Благодарственными письмами акима Жамбылской области, Благодарственными письмами Гражданского альянса Казахстана.

Обсуждение роли неправительственных объединений в обществе продолжилось в ходе панельных секций. Участники посетили также выставку "Тараз - город ремесленников".

Также в ходе форума был подписан трехсторонний меморандум с несколькими крупными предприятиями области для оказания мер поддержки неправительственным организациям, в том числе финансирование грантов и реализация значимых проектов.