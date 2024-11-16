В Жамбылской области полицейский выстрелил в спину коллеге

В районную больницу в селе Кордай Жамбылской области поступил полицейский с огнестрельным ранением. Информация об этом появилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал Kozachkov offside сообщает, что от огнестрела пострадал 32-летний капитан полиции. По данным источника, стрелял его 30-летний коллега, находившийся на пассажирском сидении служебного авто. Пострадавший сотрудник МПС в этом момент сидел спереди в этой же машине.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.

"16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники полиции проводят служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.