В Жамбылской области полицейский выстрелил в спину коллеге
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В районную больницу в селе Кордай Жамбылской области поступил полицейский с огнестрельным ранением. Информация об этом появилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Telegram-канал Kozachkov offside сообщает, что от огнестрела пострадал 32-летний капитан полиции. По данным источника, стрелял его 30-летний коллега, находившийся на пассажирском сидении служебного авто. Пострадавший сотрудник МПС в этом момент сидел спереди в этой же машине.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
"16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что сотрудники полиции проводят служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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