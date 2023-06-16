В Жамбылской области горит степь. На пожар выехал министр по ЧС

Фото: inform.kz

В Жамбылской области разгорелся пожар. По информации из социальных сетей, его площадь составляет около 1300 гектаров, передаёт BaigeNews.kz. На Карте пожаров Казахстана видно, как огонь распространяется в Шуском районе.

Скриншот с сайта.

В ДЧС Жамбылской области сообщили, что на место прибыл министр по ЧС Сарым Шарипханов. Уточняется также, что степь горит в Шульбинском направлении. С учётом складывающейся обстановки силы и средства перегруппировали заблаговременно. Ситуация находится под контролем.

"Горение сбито. Проводится дотушивание. Такие очаги будут возникать, регулярно. Их ликвидацией занимаются задействованные силы и средства. Очаги возникают не на новых плошадях, а на площадях, пройденных огнём, то есть тлеющие участки, которые под воздействием ветра переходят в фазу горения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что до полной ликвидации повсеместно осуществляется проливка мест локализованных очагов, а также источников возгорания, оставшихся на пройденных пожаром территориях.