В завышении цен на яйца заподозрили костанайскую птицефабрику

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В Костанайской области Агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении птицефабрики - ТОО "Жас-Канат 2006", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Как сообщили в ведомстве, руководство фабрики подозревают в признаках нарушениях подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан - "Злоупотребление доминирующим положением, в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного".

"Основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре аналитики сообщили о росте цен на яйца. За месяц десяток яиц в Казахстане подорожал сразу на шесть процентов, за год повышение составило 14,8 процента.