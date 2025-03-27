В Западно-Казахстанской области вновь нашли обломки беспилотника
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В округе Камысты Жанибекского района обнаружены предметы, похожие на обломки беспилотного летательного аппарата, передаёт BaigeNews.kz.
Департамент полиции региона прокомментировал информацию.
"По факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты беспилотного летательного аппарата, в Жанибекском районе проводится проверка. Объект обнаружен в удалённой местности, вдали от населённых пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отметим, это уже четвертый случай обнаружения аппаратов в регионе за последнее время.
Несколько дней назад летательный аппарата обнаружили в Жанибекском районе.
19 марта он падал также в труднодоступной, удалённой местности, вдали от населённых пунктов.
19 февраля близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект.
Самое читаемое