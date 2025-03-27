В округе Камысты Жанибекского района обнаружены предметы, похожие на обломки беспилотного летательного аппарата, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент полиции региона прокомментировал информацию.

"По факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты беспилотного летательного аппарата, в Жанибекском районе проводится проверка. Объект обнаружен в удалённой местности, вдали от населённых пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отметим, это уже четвертый случай обнаружения аппаратов в регионе за последнее время.

Несколько дней назад летательный аппарата обнаружили в Жанибекском районе.

19 марта он падал также в труднодоступной, удалённой местности, вдали от населённых пунктов.

19 февраля близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект.