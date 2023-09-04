В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек

В Астане прошёл ежегодный забег Astana Marathon 2023, в котором приняли участие около двух тысяч бегунов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Участники были из разных городов Казахстана, а также из других стран — Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи.

В забеге можно было встретить известных артистов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей, спортсменов и членов беговых клубов.

Участникам марафона предлагались дистанции 42,2 километра (бегунам в возрасте 18 лет и старше) и 10 километров (в возрасте 16 лет и старше). Для участников и гостей мероприятия была подготовлена развлекательная программа, разминка и заминка от фитнес-центров столицы.

По данным "Хабар 24", победителем 10-километровки стал 26-летний Алимжан Балтабек.