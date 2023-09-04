  • 4 Сентября, 01:50
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек

Сегодня, 00:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / astana42k Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
142
Фото: Instagram / astana42k

В Астане прошёл ежегодный забег Astana Marathon 2023, в котором приняли участие около двух тысяч бегунов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов. 

Участники были из разных городов Казахстана, а также из других стран — Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи.

В забеге можно было встретить известных артистов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей, спортсменов и членов беговых клубов.

Участникам марафона предлагались дистанции 42,2 километра (бегунам в возрасте 18 лет и старше) и 10 километров (в возрасте 16 лет и старше). Для участников и гостей мероприятия была подготовлена развлекательная программа, разминка и заминка от фитнес-центров столицы. 

По данным "Хабар 24", победителем 10-километровки стал 26-летний Алимжан Балтабек.

Самое читаемое

Наверх