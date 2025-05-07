Посевная кампания в Казахстане выходит на финишную прямую — особенно активно работы ведутся в южных регионах страны. Аграрии Туркестанской, Жамбылской, Жетысу и Алматинской областей уже засеяли сотни тысяч гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, в целом по стране на сегодняшний день охвачено почти 2,1 миллиона гектаров.

"В Туркестанской области засеяно 449,2 тыс. га, Жамбылской — 306 тыс. га, области Жетысу — 292,6 тыс. га, Алматинской — 187,9 тыс. га.К севу приступили и в других регионах: в Восточно-Казахстанской уже засеяна площадь в 156,3 тыс. га, области Абай - 138,8 тыс. га, Костанайской - 85 тыс. га, Акмолинской - 74,8 тыс. га, Кызылординской области - 52,5 тыс. га, Павлодарской - 56,9 тыс. га. В рамках подготовки к ВПР проведены основные агротехнические мероприятия: закрытие влаги на площади 16,7 млн га, предпосевная обработка — 6,1 млн га, весенняя вспашка — 1,7 млн га", — говорится в сообщении.

Полевая техника трудится с раннего утра до позднего вечера. Землю подготавливают по всем правилам: закрывают влагу, вспахивают, обрабатывают. Весна не ждет — и казахстанские фермеры стараются использовать каждый погожий день. Вместе с югом к активной фазе кампании подключились и другие регионы: в Восточном Казахстане, области Абай, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Кызылординской также идёт активный сев.

На полях уже растут зерновые, масличные и кормовые культуры. Хлопок, овощи, бахчевые, картофель, сахарная свекла и рис — всё идет строго по графику и с полной обеспеченностью. Семенной материал — качественный: почти весь признан кондиционным. Аграрии получили доступ к дизельному топливу по льготной цене, а также заключили договоры на поставку удобрений — всё это помогает не сбавлять темп.

"Для своевременного и эффективного проведения посевной кампании заключены договоры на поставку 866,8 тыс. тонн минеральных удобрений, выделено 401 тыс. тонн дизельного топлива по цене 254 тенге за литр (на 15% ниже рыночной). Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Обеспеченность составляет 100%. По результатам лабораторной проверки 99% признаны кондиционными", — отметили в МСХ.

Министерство сельского хозяйства следит за ходом кампании, поддерживает регионы и отмечает: нынешний сезон проходит в рабочем ритме, без сбоев.