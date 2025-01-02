В аэропорту Муан в Южной Корее, где разбился при посадке самолёт Boeing авиакомпании Jeju Air, прошли обыски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

Ордер был выдан по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей за собой смерть людей.

Полиция Южной Кореи провела обыски в международном аэропорту Муан в офисе самой авиакомпании в Сеуле и в муанском филиале пусанского регионального управления авиации.

После крушения самолета Jeju Air власти Южной Кореи объявили, что все самолеты Boeing 737-800, эксплуатируемые перевозчиками страны, будут подвергнуты специальным проверкам с акцентом на шасси, которое, предположительно, не сработало должным образом 29 декабря. Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок заявил, что будут приняты "немедленные меры", если проверка выявит какие-либо технические проблемы у данной модели лайнера. Шесть авиакомпаний Южной Кореи эксплуатируют 101 самолет Boeing 737-800.

Напомним, в катастрофе выжили только два человека из 181, остальные погибли. Самолёт Jeju Air, на борту которого находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.

Самолёт заскользил по земле с невыпущенными шасси и врезался в бетонную стену, после чего с оглушительным взрывом загорелся.

В Южной Корее объявлен семидневный траур по погибшим.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение лайнера с птицами при посадке. Из-за этого у самолета среди прочего не сработало шасси - воздушное судно неуправляемо "проскользило" по взлетно-посадочной полосе.

Тем временем, специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолёта.