В Южной Корее отменили военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль спустя шесть часов согласился отменить чрезвычайное военное положение в стране. Ранее за отмену военного положения проголосовало Национальное собрание страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

"Национальное собрание потребовало отменить чрезвычайное положение, и мы отозвали военных, которые были задействованы в операциях по введению военного положения. Мы примем требование Национального собрания и отменим военное положение на заседании кабинета министров", – сказал Юн Сок Ёль в телеобращении.

После этого кабинет министров собрался и проголосовал за отмену военного положения. Военные вернулись в свои части.

В предыдущем обращении президент назвал введение военного положения необходимой мерой для защиты конституционного порядка от "коммунистических сил" и угроз, исходящих от КНДР.

По словам президента, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые необходимо искоренить. Президент не уточнил, что именно за угрозы исходят со стороны Севера, но обе страны технически до сих пор находятся в состоянии войны.

Граждан Казахстана, находящихся на территории Южной Кореи, посольство РК призвало сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.