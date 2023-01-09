В Южной Корее оштрафовали Tesla за сокращение работы автомобиля в мороз

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Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Tesla на 2,2 миллиона долларов за то, что она не сообщила своим клиентам о меньшем запасе хода своих электромобилей при низких температурах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Новости торговли и конкуренции.

Корейская комиссия по справедливой торговле сообщила, что Tesla преувеличивала "дальность пробега своих автомобилей на одной зарядке, их топливную экономичность по сравнению с бензиновыми автомобилями, а также производительность своих зарядных устройств Superchargers" на своём официальном сайте с августа 2019 года до недавнего времени.

По данным наблюдательного органа, запас хода автомобилей американского производителя электромобилей может опускаться при низких температурах примерно на половину заявленного расстояния.

"Запас хода автомобилей американского производителя в холодную погоду снижается на 50,5 процента по сравнению с тем, как они рекламируются в интернете, уточнили в KFTC", — говорится в публикации.

Tesla изменила рекламу на своём веб-сайте на корейском языке в феврале 2022 года, когда регулятор начал расследование. По данным министерства транспорта страны, по состоянию на конец сентября 2022 года компания продала 45 812 автомобилей в Южной Корее, открыв там офис в 2015 году. Данные о продажах делают Tesla третьим по величине брендом экологически чистых автомобилей в стране с долей местного рынка в 13 процентов после отечественных автопроизводителей Hyundai и Kia.