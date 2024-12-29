Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сон Мён в воскресенье объявил период национального траура в связи с авиакатастрофой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

По последним данным, погибли по меньшей мере 177 человек, а двое до сих пор числятся пропавшими без вести, выжили два человека.

Заявление было сделано во время экстренного совещания, состоявшегося через несколько часов после того, как пассажирский самолёт, на борту которого находился 181 человек, совершил аварийную посадку и взорвался в аэропорту Муан, в округе на юго-западе Южной Кореи. Два члена экипажа выжили.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям тех, кто погиб в результате этой неожиданной трагедии", — сказал Чхве Сан Мок.

Он объявил семидневный национальный траур, который начался в воскресенье и продлится до полуночи следующей субботы.

И.о. президента также объявил Муан зоной стихийного бедствия.

"Мы окажем всю необходимую помощь в восстановлении, поддержку семьям погибших и лечение пострадавшим", — заявил он.

Исполняющий обязанности президента также поручил соответствующим ведомствам задействовать все имеющиеся ресурсы, включая оборудование, персонал и инфраструктуру.

Напомним, самолёт Jeju Air загорелся, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в стену в аэропорту в юго-западном округе Муан в Южной Корее в воскресенье. Это одна из самых смертоносных авиакатастроф в стране. По мнению официальных лиц, причиной аварии могло стать повреждение шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Точная причина станет известна после завершения расследования.