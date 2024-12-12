Национальное собрание Южной Кореи на пленарном заседании приняло законопроект о назначении специального прокурора для расследования дела в отношении Ким Гон Хи – супруги президента Юн Сук Ёля – о манипулировании ценными бумагами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство News1.

Отметим, законопроект поддержали 195 голосами "за" из 282 присутствующих законодателей. 85 человек проголосовали против, двое воздержались.

К слову, законопроект охватывает 15 обвинений против Ким Гон Хи. Среди них дело о взяточничестве и спонсорстве Covana Content, дело о манипулировании ценами на акции Deutsche Motors и Sambu Toegan, дело о "принятии сумок класса люкс", дела о вмешательствах в выборы, а также утечка государственных секретов и другие.

Напомним, президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запрещен выезд из страны на фоне расследования об отданном им приказе о временном введении военного положения. Ранее его арестовали по обвинению в госизмене.

11 декабря стало известно, что экс-глава Минобороны Южной Кореи попытался покончить с собой.