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Сегодня, 10:53
171
171Фото: gdetut.by
В Youtube сменился руководитель
Сьюзан Войжицки объявила о том,что покидает пост главы видео-хостинга Youtube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на её страницу в Твиттер.
Её заменит директор по производству Нил Мохан.
"Я хочу посвятить новую главу жизни семье, здоровью и личным проектам. Это было честью для меня находиться во главе невероятного сообщества Youtube, которое мы создали (...). Я останусь советником в Google и Alphabet, а также на период времени в Youtube, чтобы помочь Нилу адаптироваться", - написала Войжицки в прощальном письме.
Сьюзан Войжицки проработала 9 лет во главе видео-хостинга и 25 лет в компании Google.
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