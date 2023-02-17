В Youtube сменился руководитель

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Сьюзан Войжицки объявила о том,что покидает пост главы видео-хостинга Youtube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на её страницу в Твиттер.

Её заменит директор по производству Нил Мохан.

"Я хочу посвятить новую главу жизни семье, здоровью и личным проектам. Это было честью для меня находиться во главе невероятного сообщества Youtube, которое мы создали (...). Я останусь советником в Google и Alphabet, а также на период времени в Youtube, чтобы помочь Нилу адаптироваться", - написала Войжицки в прощальном письме.

Сьюзан Войжицки проработала 9 лет во главе видео-хостинга и 25 лет в компании Google.