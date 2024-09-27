В Японии оправдали мужчину, больше 50 лет ждавшего смертной казни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.



88-летний японец Ивао Хакамада 56 лет просидел в тюрьме в ожидании смертной казни за убийство. Суд оправдал его, придя к выводу, что представленные следствием улики против Хакамады были сфабрикованы. Это самый долгий срок, проведённый кем-либо в мире в ожидании приведения смертного приговора в исполнение.

Ивао Хакамада был приговорён к смертной казни в 1968 году по обвинению в убийстве целой семьи – своего начальника, его жены и двух детей-подростков.

Пересмотр дела Хакамады был назначен в 2014 году, после того как суд принял во внимание подозрения защитников, что следователи, работавшие над делом полвека назад, могли подбросить улики.

Это массовое убийство 50 лет назад взбудоражило японское общество, и возобновление процесса вызвало большой резонанс. Порядка 500 человек выстроились в четверг у здания суда в Сидзуоке в надежде занять места, отведённые для публики.

Сам Ивао Хакамада на слушаниях не присутствовал. Суд освободил его от участия в любых процедурах в связи с ухудшившимся состоянием его психического здоровья. По словам его адвокатов и семьи, десятилетия содержания под стражей, в основном в одиночной камере и под постоянной угрозой казни, нанесли тяжёлый урон его психике.

В 2014 году его выпустили из тюрьмы, позволив дожидаться пересмотра дела под опёкой сестры Хидеко в её доме. Сейчас ей 91 год. В прошлом году, когда началось повторное судебное разбирательство, она заявила, что испытывает огромное облегчение, так как её брат заслуживает справедливости.

Хакамада – бывший профессиональный боксер. В 1966 году он работал на заводе по производству мисо (японская приправа, обычно в виде пасты) в городе Сидзуоке, к западу от Токио. В то же время в доме его работодателя произошёл пожар, после которого из дома были извлечены тела всех четырёх членов семьи. Судмедэкспертиза установила, что все они сначала были зарезаны.

Полиция обвинила Хакамаду в убийстве семьи, поджоге их дома и краже 200 тысяч иен наличными. Сначала он отрицал свою причастность, но позднее дал признательные показания, хотя заявил, что даёт их под принуждением, так как устал от избиений и допросов, продолжавшихся по 12 часов в день. В 1968 году он был признан виновным в убийстве и поджоге и приговорён к смертной казни.