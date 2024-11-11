В Японии новым премьером стал Сигэру Исибу
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
110Фото: AP
102-м премьер-министром Японии стал глава правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба. Стало известно, что по итогам голосования в ключевой нижней палате он получил 291 голос из 465, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал только 100 голосов.
Голосование проходило и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" располагает большинством, однако решение нижней палаты имеет приоритет.
Позже стало известно, что правительство Японии в полном составе подало в отставку.
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