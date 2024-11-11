В Японии новым премьером стал Сигэру Исибу

102-м премьер-министром Японии стал глава правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба. Стало известно, что по итогам голосования в ключевой нижней палате он получил 291 голос из 465, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал только 100 голосов.

Голосование проходило и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" располагает большинством, однако решение нижней палаты имеет приоритет.

Позже стало известно, что правительство Японии в полном составе подало в отставку.