В Японии неизвестный сообщил о бомбе в самолёте

Фото: Kyodo News

Самолёт бюджетной авиакомпании Jetstar Japan Co совершил аварийную посадку в Японии из-за угрозы взрыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kyodo News.

По данным министерства транспорта, инцидент произошёл в субботу утром в международном аэропорту в центральной Японии.

В 6:18 утра кто-то позвонил в информационный центр в аэропорту Нарита близ Токио и сказал, что заложил бомбу на рейсе Jetstar 501.

По данным компании, звонок, по всей видимости, поступил с территории Германии. Звонивший не говорил по-японски. Мужчина требовал поговорить с "менеджером". Однако было неясно, кого он имел в виду.

Оператор авиакомпании проинформировал пилотов самолёта, который направлялся в Фукуоку из Нарита, об угрозе взрыва, лайнер к тому моменту уже вылетел. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

По словам оператора авиакомпании, пять пассажиров получили незначительные травмы при эвакуации с помощью надувных трапов самолёта после его прибытия в Центральный международный аэропорт Чубу в 7:41 утра. Никто не был госпитализирован.

Взрывного устройства полиция не обнаружила.

Из-за инцидента были отменены около 60 рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт Чубу.