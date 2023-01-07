open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Kyodo News Сегодня, 22:16
226
Сегодня, 22:16
226
Фото: Kyodo News

В Японии неизвестный сообщил о бомбе в самолёте

Самолёт бюджетной авиакомпании Jetstar Japan Co совершил аварийную посадку в Японии из-за угрозы взрыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kyodo News.

По данным министерства транспорта, инцидент произошёл в субботу утром в международном аэропорту в центральной Японии.

В 6:18 утра кто-то позвонил в информационный центр в аэропорту Нарита близ Токио и сказал, что заложил бомбу на рейсе Jetstar 501. 

По данным компании, звонок, по всей видимости, поступил с территории Германии. Звонивший не говорил по-японски. Мужчина требовал поговорить с "менеджером". Однако было неясно, кого он имел в виду.

Оператор авиакомпании проинформировал пилотов самолёта, который направлялся в Фукуоку из Нарита, об угрозе взрыва, лайнер к тому моменту уже вылетел. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. 

По словам оператора авиакомпании, пять пассажиров получили незначительные травмы при эвакуации с помощью надувных трапов самолёта после его прибытия в Центральный международный аэропорт Чубу в 7:41 утра. Никто не был госпитализирован. 

Взрывного устройства полиция не обнаружила.

Из-за инцидента были отменены около 60 рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт Чубу. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Япония #самолет
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:16
226
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх