В Японии начался сезон цветения сакуры

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

В Японии начался сезон Ханами — это традиция любования цветами сакуры. В парках Токио сейчас сотни посетителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Фото: AFP 2023 / STR

Фото: AFP 2023 / Richard A. Brooks

Посмотреть на эту природную красоту приезжают не только местные жители, но и многочисленные туристы. Они фотографируются на фоне вишневого дерева семьями, а также делают селфи.

Фото: AFP 2023 / Richard A. Brooks

Ханами отмечают в стране восходящего солнца уже 1200 лет. Правда, пандемия ненадолго нарушила традицию. Последние три года в парках Токио были запрещены вечеринки и пикники под сакурой. Теперь ограничения сняли.