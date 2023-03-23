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Сегодня, 13:13
195
195Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images
В Японии начался сезон цветения сакуры
В Японии начался сезон Ханами — это традиция любования цветами сакуры. В парках Токио сейчас сотни посетителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".
Фото: AFP 2023 / STR
Фото: AFP 2023 / Richard A. Brooks
Посмотреть на эту природную красоту приезжают не только местные жители, но и многочисленные туристы. Они фотографируются на фоне вишневого дерева семьями, а также делают селфи.
Фото: AFP 2023 / Richard A. Brooks
Ханами отмечают в стране восходящего солнца уже 1200 лет. Правда, пандемия ненадолго нарушила традицию. Последние три года в парках Токио были запрещены вечеринки и пикники под сакурой. Теперь ограничения сняли.
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